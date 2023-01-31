Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, наразі налічується 40 летовищ ворога, які розташовані в Білорусі, Росії та навіть на тимчасового окупованих територіях України, наприклад, в Криму.
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Чому в України є необхідність в авіації
Юрій Ігнат наголосив, що авіація дійсно потрібна Україні.
"Зрозуміло, що треба західний тип літаків, винищувачів, тому що наш парк морально та фізично застарілий", – пояснив він.
За його словами, якщо говорити про орієнтовно до 200 літаків, які хотіла б отримати від Заходу Україна, то з погляду перспективи та кількості авіації, яка вже наразі є в країні, це не така вже і велика цифра.
У нас зараз є 11 авіаційних бригад: 5 бригад тактичної авіації, одна штурмова, одна бомбардувальна, три транспортних і навчальна. Інша річ – чи є там техніка, яка повинна бути в повному складі?”
– зауважив він.
На думку Юрія Ігната, український парк літальних апаратів потрібно буде замінити.
"Це була і довгострокова перспектива ще до вторгнення Росії", – зосередив увагу він.
Речник Повітряних сил ЗСУ розказав, що мовилося про те, щоб до 2035 року перейти на новітні зразки озброєння. Зокрема, розглядалися західні літаки.
Наразі в України є два типи винищувачів МіГ-29 та СУ-27, штурмовик СУ-25, бомбардувальник СУ-24М.
"Я вже не беру до уваги, що є модифікація МР, Bayraktar TB2 ті ж самі є, інші БпЛА, транспортна авіація Ан-24, Ан-26, Іл-76", – зосередив увагу він.
Бомбардувальника, штурмовика і винищувача дійсно може замінити багатоцільовий літак західного зразка.
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Які саме західні літаки потрібно Україні
Юрій Ігнат повідомив, що українським військовим треба багатоцільові літаки.
"Фактично це має бути єдиний тип літака у всіх бригад тактичної авіації, який здатний відпрацьовувати по всіх цілях: і по наземних, і повітряних", – зосередив увагу він.
За його словами, наразі винищувач F-16 є найперспективнішим серед усіх типів. Зокрема, вибір зупинився саме на цьому літаку, тому що із партнерами проводилося дослідження: який же тип літака найкраще підійде Україні, чи є він в наявності і який можна найшвидше поставити на озброєння Повітряних сил ЗСУ. Серед варіантів - швецькі Gripen, французькі Dassault Rafale.
Найбільший претендент – це F-16. Цей літак може мати широкий спектр озброєння країн НАТО – це високоточна зброя, яка може бути і далекобійною,
– зазначив він.
На його думку, наразі Україна очікує позитивних сигналів від наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".
"Такі сигнали вже є", – наголосив він.
Про це говорить і українське керівництво.
Коли Україна зможе отримати F-16
Юрій Ігнат розповів, що західні партнери одразу нам не дадуть ту кількість літаків, яку б нам хотілося б.
Початок буде із двох ескадрилей, ймовірно, що це буде F-16,
– повідомив він.
Проте наголосив, що жодної заяви про те, що це дійсно буде дві ескадрильї наразі офіційно не оголошено.
До того ж, на думку речника Повітряних сил ЗСУ, є три ключові позиції, які українці повинні розуміти.
"Навчання пілотів – мінімум пів року, це враховуючи нашу мотивацію, потребу, досвід", – зауважив він.
Також слід врахувати і навчання інженерно-авіаційного складу, який повинен щодня обслуговувати літаки. Інженерам потрібно освоїти абсолютно все обладнання.
Тут теж потрібен час, тому що небо помилок не пробачає. Обслуговування літаків – дуже серйозна річ, – пояснив він.
Не менш важливою є підготовка інфраструктури. Мовиться про прокладення злітно-посадкових смуг довжиною два з половиною кілометри у достатній кількості.
"Тут певні кроки вже робляться у державі, вже є співпраця Міністерства оборони з Міністерством інфраструктури та іншими відомствами", – розказав Юрій Ігнат.
Україні вдасться це зробити певними потужностями.
Надання Україні західної авіації: основне
- У Міністерстві оборони США обговорюють питання постачання в Україну винищувачів F-16. Про це пише Politico, посилаючись на власні джерела.
- Високопосадовці зазначають, що Україна офіційно ще не просила надати їй F-16. Наразі Вашингтон і Київ розглядають артилерію, бронетехніку та наземні системи ППО як більш нагальні потреби.
- Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти надання Україні сучасних винищувачів. За його словами, рішення про військову допомогу Україні ухвалюються так, щоб не допустити прямого зіткнення Росії та НАТО. Наприкінці він додав, що "не допустить такої ескалації".
- Міністр оборони Олексій Резніков відправився до Парижу, щоб поспілкуватися з президентом Еммануелем Макроном. Вони обговорюватимуть передачу Україні винищувачів F-16. Напередодні глава держави зазначив, що у цьому питанні "за визначенням ніщо не виключено".