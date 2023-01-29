Про це пише Politico, посилаючись на власні джерела. Там заявили, що оскільки Україна готується розпочати новий контрнаступ, щоб відвоювати територію навесні, кампанія в Міністерстві оборони щодо винищувачів набирає обертів.
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Що говорять посадовці США щодо надання Україні винищувачів
У ЗМІ зазначають, що після схвалення передачі Україні танків і систем ППО Patriot у Києва з’явився оптимізм щодо надання американських винищувачів.
"Я не думаю, що ми проти", – заявив високопосадовець міністерства оборони США. Він також наголосив, що остаточного рішення щодо надання винищувачів ще немає.
Він зауважив, що Україна офіційно ще не просила надати їй F-16. Наразі Вашингтон і Київ розглядають артилерію, бронетехніку та наземні системи ППО як більш нагальні потреби.
За інформацією іншого джерела, США можуть знадобитися "тижні" щоб схвалити постачання власних винищувачів F-16 чи схвалити реекспорт з інших країн.
Україна хоче отримати сучасні винищувачі – F-16 або F-15 ВПС США або їхні європейські еквіваленти – німецький Panavia Tornado чи шведський Saab JAS 39 Gripen, щоб замінити парк літаків радянської доби, йдеться у матеріалі.
Американські винищувачі F-16
- Винищувач F-16 належить до легких, це літак четвертого покоління, який стоїть на озброєнні багатьох країн. Він був розроблений в 1970-х роках, але його планер та двигун – це оптимальна комбінація легкого винищувача, за словами експерта.
- Наразі точаться серйозні дебати навколо передачі Україні винищувачів F-16. Частина держав-союзників це всіляко підтримує. Але є й ті, хто побоюються такого рішення. Мовляв, це точно стане причиною ескалації.