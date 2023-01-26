Якщо раніше ми навіть мріяти не могли про передачу Україні бойових танків з Німеччини та США, то зараз можемо розраховувати на не менш необхідне озброєння. Мовиться про винищувачі, але з цим питанням теж не все так просто.

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Дебати тривають, побоювання залишаються

Один з європейських дипломатів вважає, що зупинятися на передачі танків не варто. На його думку, наступним "суттєвим кроком будуть винищувачі". І це питання вже активно обговорюють держави Європи. Втім, деякі країни-члени НАТО все ще побоюються ескалації, якщо підуть на такий крок.

Нагадаємо, що передача танків теж вважалася переходом так званих "червоних ліній" Путіна. Але реальність продемонструвала лише нікчемність диктатора з Кремля. Він спромігся хіба у день оголошення рішень про передачу танків кілька разів підняти у небо МіГ-31К з "Кинджалами". Це вкотре довело, наскільки жалюгідним є президент Росії.

Журналісти Politico мали можливість поспілкуватися з кількома західними військовими чиновниками, а також дипломатами. Усі вони підтвердили той факт, що дебати навколо теми передачі Україні винищувачів таки точаться. Якщо раніше цю ідею вважали неможливою, то зараз навіть бачать її реалізацію. Але відкритим залишається питання страху. Мовляв, цього разу вже точно не вдасться уникнути ескалації.

Процес гальмує Вашингтон

Один з дипломатів з країн Північної Європи зауважив, що за надання Україні винищувачів активно вболівають країни Балтії. Втім, Вашингтон цей процес гальмує. Ба більше, США заявили Києву, що "наразі постачання військових літаків неможливе".

Це червона лінія – проте влітку ми мали червону лінію щодо HIMARS, і вона зрушила з мертвої точки. Потім – танків, і вона теж рухається,

– нагадав дипломат.

Інший високопосадовець зауважив, що сам процес ухвалення рішень про передачу Україні зброї відбувається надзвичайно стрімко. З його слів, говорити про винищувачі зараз "абсолютно немислимо". Водночас до цього питання можна повернутися за два – три тижні.

Питання винищувачі F-16 – на часі