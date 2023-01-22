Якщо Україна отримає від партнерів американські винищувачі F-16, то зможе закрити частину свого повітряного простору від російських атак. Про це розповів в ефірі телеканалу "Київ" спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Пояснення ЗСУ

Він також зазначив, що ці винищувачі дадуть змогу збивати російські ракети, які країна-терористка випускає по мирному населенню України.

Є літаки, які стоять на бойовому чергуванні, і, якщо з'являється загроза, вони підіймаються в небо і вилітають перехоплювати ракети,

– пояснив Ігнат.

Ігнат також зазначив, що винищувачі F-16 навряд чи будуть ефективними проти ракет, які мають балістичну траєкторію. Однак крилаті ракети окупантів "могли б бути хорошими цілями для таких літаків".

За словами Ігната, засоби ППО, на відміну від літаків, захищають більш локальні об'єкти – вони створюють купол над військовими аеродромами, критичною інфраструктурою та урядовими будівлями.

Чи зможу Україна отримати винищувачі

Зазначимо, що нещодавно міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра повідомив, що країна розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо Київ про це попросить.

Високопосадовець зазначив, що уряд Нідерландів розгляне такий запит "неупереджено". Також він додав, що на постачання обладнання "немає табу". Є побоювання, що Росія розпочне ще один великий наступ у найближчі місяці.

Глава МЗС також наголосив, що його держава відправляє лише те, що запитує Україна, і Києву зараз насамперед потрібне важке озброєння, зокрема сучасні бойові танки.

Зверніть увагу! Британські гелікоптери Sea King 21 січня прибули в Україну. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. У своєму твіттері він опублікував відео з новою військовою допомогою.