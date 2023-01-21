Цю ситуацію прокоментував посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер. Він впевнений, що Вашингтон підтримає ідею союзників передати Україні F-16.

Увага Табу немає: Нідерланди готові передати Україні винищувачі F-16

Що думають американські чиновники про надання Україні зброї

Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники – це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні внески, які наші союзники зробили для України,

– сказав посол.

Він також додав, що очікує від США широку підтримку союзників, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок.

Додамо, що на уточнювальне запитання, чи це стосується винищувачів, він відповів ствердно.

Військова допомога від партнерів: останні новини

Міністри 9 країн світу 19 січня пообіцяли надавати нашій державі все необхідне для перемоги у цій війні. Мовиться про Естонію, Велику Британію, Польщу, Латвію, Литву, Данію, Чехію, Нідерланди та Словаччину.

Німеччина навесні 2023 року обіцяє надати Україні пакет військової допомоги на 1 мільярд євро. У Берліні обіцяють не зупинитися у підтримці України.

Польща, своєю чергою, пообіцяла надати нашим захисникам зенітні установки С-60 та 70 тисяч боєприпасів до них, 42 бойові машини піхоти та 155-міліметрові гаубиці КРАБ.

Велика Британія анонсувала новий потужний пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть, зокрема, 3 батареї далекобійної глибокої артилерії AS-90 155 та низка броньованих машин Bulldog. У Міноборони заявили, що додатково відправлять Україні ще 600 ракет Brimstone.

А 19 січня США оголосили новий пакет військової допомоги для України на 2,5 мільярда доларів. Цей пакет надає додаткові боєприпаси NASAMS і системи протиповітряної оборони Avenger, щоб допомогти Україні протистояти низці загроз малої та середньої дальності та зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону України.

Новий пакет військової допомоги від США / Інфографіка 24 Каналу