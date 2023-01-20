Про це сказав новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. У п'ятницю, 20 січня, він анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на суму понад 1 мільярд євро.

До речі Під час "Рамштайну" не схвалили рішення про танки для України

Україна отримає додатковий ЗРК Iris-T

Пісторіус у кулуарах зустрічі у форматі "Рамштайн" розповів, що у пакет допомоги увійдуть 40 БМП Marder, 7 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, додаткові керовані ракети до ЗРК Iris-T та ще один зенітно-ракетний комплекс Iris-T.

Глава німецького Міноборони заявив, що включаючи "весняний пакет", загальна вартість наданої Німеччиною військової допомоги перевищить 3,3 мільярда євро.

"Німеччина не зупиниться і не відмовиться від підтримки України", – запевнив Пісторіус.