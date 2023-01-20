Об этом сказал новый министр обороны Германии Борис Писториус. В пятницу, 20 января, он анонсировал весенний пакет военной помощи Украине на сумму более 1 миллиарда евро.

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Писториус в кулуарах встречи в формате "Рамштайн" рассказал, что в пакет помощи войдут 40 БМП Marder, 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T и еще один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.

Глава германского Минобороны заявил, что включая "весенний пакет", общая стоимость предоставленной Германией военной помощи превысит 3,3 миллиарда евро.

"Германия не остановится и не откажется от поддержки Украины", – заверил Писториус..