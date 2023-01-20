Об этом заявил новый министр обороны Германии Борис Писториус. Он говорит, что есть аргументы "за" и "против" поставок этой техники. Их выдвигают разные страны.

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Однако Писториус обещает, что Германия не будет стоять на пути партнеров.

Решение – по канцлеру

Министр обороны сказал, что единого подхода к поставкам танков в Украину нет. Он уверен, что решение будет принято в ближайшей перспективе, но оно остается за канцлером.

Писториус утверждает, будто впечатление, что есть коалиция, где помешает только Германия, обманчиво.

Берлин проверит запасы Leopard

Несмотря на это, Писториус дал понять, что Германия готовится как можно быстрее поставить танки Leopard 2, если решение одобрят, информирует FAZ .

Министр издал приказ проверить запасы танков Leopard в первый же день своего пребывания в должности. Проверка касается количества техники, а также совместимости с танками и вооружениями, которые могут доставить в Украину другие страны.

По словам Писториуса, все это подготовка "ко дню, который может наступить".

Танки Abrams – не условие

В Германии возразили, что канцлер Германии Олаф Шольц выдвигал президенту США Джо Байдену условия для снабжения Украины Leopard. СМИ писали, что Германия отправит свои танки только после того, когда такое же решение одобрит США. То есть, чтобы сначала Украине передали американские танки Abrams.

Представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрай уверяет, что никаких условий не было. К слову, Писториус накануне тоже заявлял, что не слышал ни о каких ультиматумах.

От "Рамштайна" ждали решения о танках

От очередной встречи "Рамштайн" как раз ожидали решения вопроса о поставках тяжелых танков Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал приятные новости о предоставлении танков Leopard.

Однако, вероятно, он подразумевал помощь от союзников. Помимо Германии танки могут передать Польша, Финляндия или Испания. Впрочем, вопрос в количестве, поскольку у этих стран меньше такой техники.