У своїй заяві міністри зазначили, що разом допоможуть Україні перейти від опору до наступу. Крім того, представники країн гарантують, що військова підтримка буде настільки стратегічною і скоординованою, наскільки це можливо.

До теми Бундестаг провалив голосування про надання Україні бойових танків Leopard

Про яку військову допомогу йдеться

Згідно з документом, міністри країн зобов'язалися спільно здійснити постачання Україні бойових танків, важкої артилерії, засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та бойові машини піхоти.

Крім того, під час засідання "Рамштайну", яке відбудеться вже 20 січня, міністри закликатимуть своїх колег якнайшвидше допомагати Україні задля забезпечення її перемоги у 2023 році.

Допомога від Данії у 2023 році

Данія продовжуватиме військову та цивільну підтримку України. Данія буде

також забезпечувати навчання українських сил у рамках операції Interflex під керівництвом Великобританії.

Країна вже надала військову допомогу Україні на 600 мільйонів євро. Зазначають, що постачання зброї та військова підтримка триватимуть у тісній співпраці з союзниками та

відповідно до українських потреб.

Як допомагатиме Чехія

Чеська Республіка продовжуватиме підтримувати Україну, шляхом постачання військових матеріалів. Наразі оборонні підприємства країни працюють над збільшенням виробництва боєприпасів великого калібру, гаубиць та БТР.

Одним із ключових компонентів чеської допомоги буде технічне обслуговування вже поставленого обладнання.

Естонська допомога включатиме багато боєприпасів

Естонський пакет допомоги складається з десятків гаубиць FH-70 і D-30, тисяч 155-міліметрових снарядів, бойових машин піхоти, сотень протитанкових гранатометів М2, загальною вартістю близько 113 мільйонів євро.

Крім того, Естонія продовжуватиме надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку військовослужбовців ЗСУ у 2023 році.

Що надасть Латвія

Латвія готує нові постачання переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger і додаткові елементи протиповітряної оборони, два вертольоти М-17, десятки кулеметів з боєприпасами, кілька десятків БПЛА та запчастини до М109 гаубиці.

Латвія також інвестує величезні кошти в підготовку українських військових. У 2023 році

країна планує провести військові навчання для близько 2000 українських військових за різними програмами: від базової піхотної підготовки до спеціалізованих курсів.

Що входить у допомогу Польщі

Польща продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу Україні "стільки, скільки потрібно". Чергова допомога від поляків складатиметься з зенітної установки С-60 та з 70 000 одиниць боєприпасів.

Крім того, у Польщі постійно проводиться медична та інженерна підготовка. Польща підтвердила готовність надати Україні роту танків Leopard 2 з боєприпасами, що може стати основою для формування ширшої "танкової" коаліції для України.

На чому зосередилась Словаччина

Словаччина продовжить інтенсивні дискусії з членами Альянсу щодо можливостей розблокування додаткового обладнання для України.

Наразі політики країни зосередили зусилля на наданні нашій державі бойових танків, бойових машин піхоти, систем ППО.

Що входить у допомогу Великої Британії

Потужний пакет Сполученого Королівства складається з:

танків Challenger 2;

броньованих ремонтно-евакуаційних машин;

САУ AS90;

десятків безпілотних авіаційних систем;

100 тисяч артилерійських снарядів;

сотні ракет;

обладнання для модернізації українських танків і БМП.

Допомога включатиме військові навчання ЗСУ у Великобританії з 9 міжнародними партнерами.

Зверніть увагу! У зустрічі в естонському Талліні взяли участь представники 11 країн. Вона відбулася напереродні чергового засідання "Рамштайну". На офіційному сайті естонського міноборони з'явилася спільна заява усіх 11 країн. На сайті британського уряду опублікували аналогічний документ: щоправда, без згадки про Німеччину та Іспанію, але зі згадкою про пакет допомоги від Литви.