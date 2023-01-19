В своем заявлении министры отметили, что вместе помогут Украине перейти от сопротивления к наступлению. Кроме того, представители стран гарантируют, что военная поддержка будет столь стратегической и скоординированной, насколько это возможно.

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О какой военной помощи идет речь

Согласно документу, министры стран обязались совместно осуществить поставки Украине боевых танков, тяжелой артиллерии, средств противовоздушной обороны, боеприпасов и боевых машин пехоты.

Кроме того, во время заседания "Рамштайна", которое состоится уже 20 января, министры будут призывать своих коллег как можно быстрее помогать Украине в обеспечении ее победы в 2023 году.

Помощь от Дании в 2023 году

Дания будет продолжать военную и гражданскую поддержку Украины. Дания будет

также обеспечивать обучение украинских сил в рамках операции Interflex под руководством Великобритании.

Страна уже предоставила военную помощь Украине на 600 миллионов евро. Отмечают, что поставки оружия и военная поддержка будут продолжаться в тесном сотрудничестве с союзниками и в соответствии с украинскими потребностями.

Как будет помогать Чехия

Чешская Республика будет продолжать поддерживать Украину путем поставки военных материалов. В настоящее время оборонные предприятия страны работают над увеличением производства боеприпасов большого калибра, гаубиц и БТР.

Одним из ключевых компонентов чешской помощи станет техническое обслуживание уже поставленного оборудования.

Эстонская помощь будет включать в себя много боеприпасов

Эстонский пакет помощи состоит из десятков гаубиц FH-70 и D-30, тысяч 155-миллиметровых снарядов, боевых машин пехоты, сотен противотанковых гранатометов М2 общей стоимостью около 113 миллионов евро.

Кроме того, Эстония будет продолжать как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащих ВСУ в 2023 году.

Что предоставит Латвия

Латвия готовит новые поставки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и дополнительные элементы противовоздушной обороны, два вертолета М-17, десятки пулеметов с боеприпасами, несколько десятков БПЛА и запчасти к М109 гаубице.

Латвия также инвестирует огромные средства в подготовку украинских военных. В 2023 году страна планирует провести военные учения для около 2000 украинских военных по разным программам: от базовой пехотной подготовки до специализированных курсов.

Что входит в помощь Польше

Польша будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь Украине "столько, сколько нужно". Очередная помощь от поляков будет состоять из зенитной установки С-60 и 70 000 единиц боеприпасов.

Кроме того, в Польше постоянно проводится медицинская и инженерная подготовка. Польша подтвердила готовность предоставить Украине роту танков Leopard 2 с боеприпасами, что может стать основой для формирования более широкой "танковой" коалиции для Украины.

На чем сосредоточилась Словакия

Словакия продолжит интенсивные дискуссии с членами Альянса о возможностях разблокирования дополнительного оборудования для Украины.

Политики страны сосредоточили усилия на предоставлении нашему государству боевых танков, боевых машин пехоты, систем ПВО.

Что входит в помощь Великобритании

Мощный пакет Соединенного Королевства состоит из:

танков Challenger 2;

бронированных ремонтно-эвакуационных машин;

САУ AS90;

десятков беспилотных авиационных систем;

100 тысяч артиллерийских снарядов;

сотни ракет;

оборудование для модернизации украинских танков и БМП

Помощь будет включать военные учения ВСУ в Великобритании с 9 международными партнерами.

Обратите внимание! Во встрече в эстонском Таллине приняли участие представители 11 стран. Она состоялась в преддверии очередного заседания "Рамштайна". На официальном сайте эстонского минобороны появилось совместное заявление всех 11 стран. На сайте британского правительства опубликовали аналогичный документ: правда, без упоминания Германии и Испании, но с упоминанием о пакете помощи от Литвы.