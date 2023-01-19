Про це заявив міністр оборони Бен Воллес. Що відомо про ракети, які отримає Україна, розповідає 24 Канал.

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Україна отримає 600 ракет Brimstone

Високопосадовець зазначив, що Велика Британія надішле Україні щонайменше три батареї далекобійної глибокої артилерії AS-90 155 та ряд броньованих машин, зокрема, Bulldog.

Ми також відправимо ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою,

– підкреслив Воллес.

В ОП вже відреагували

На заяву міністра оборони Великої Британії вже відреагував глава ОП Андрій Єрмак. Він зазначив: "І навіть це ще далеко не все".

Що відомо про ракети Brimstone