Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес. Что известно о ракетах, которые получит Украина, рассказывает 24 Канал.

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Украина получит 600 ракет Brimstone

Уоллес отметил, что Великобритания пришлет Украине по меньшей мере три батареи дальнобойной глубокой артиллерии AS-90 155 и ряд бронированных машин, в частности, Bulldog.

Мы также отправим еще 600 ракет Brimstone на театр боевых действий, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя,

– подчеркнул Уоллес.

В ОП уже отреагировали

На заявление министра обороны Великобритании уже отреагировал глава ОП Андрей Ермак. Он отметил: "И даже это далеко не все".

Что известно о ракетах Brimstone