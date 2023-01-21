Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. У своєму твітері він опублікував відео з новою військовою допомогою від Британії.
Читайте також Ситуація дуже скандальна, невдовзі все вирішиться, – Умланд про танки від Німеччини
Військова допомога від Британії
Sea King із Сполученого Королівства прибув до свого нового королівства біля Чорного моря в Україні! Це – потужне посилення для українських ВМС. Наша співпраця посилюватиметься,
– написав міністр у мережі.
Британські гелікоптери Sea King вже в Україні: дивіться відео
Міністр подякував за надану підтримку своєму британському колезі Бену Воллесу, додавши, що "разом ми захистимо моря та землі по всій Європі".
Очільник МОУ не уточнив, скільки британських гелікоптерів прибуло в Україну.
Що відомо про нові гелікоптери
- Westland Sea King – це британська ліцензована версія американського Sikorsky S-61, побудована компанією Westland Helicopters.
- Гелікоптер значно відрізняється від американської версії двигунами Rolls-Royce Gnome, системами протичовнової боротьби британського виробництва та повністю комп’ютеризованою системою управління польотом.
- У листопаді міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні передадуть три вертольоти, перший вже прибув в Україну.
- Вже наприкінці 2022 року він повідомив, що Велика Британія надасть ЗСУ гелікоптери Sea King у рамках своєї подальшої підтримки. Також Воллес зазначив, що військово-морський флот Британії провів навчання Sea King для 10 екіпажів ЗСУ, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості.