Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. У своєму твітері він опублікував відео з новою військовою допомогою від Британії.

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Військова допомога від Британії

Sea King із Сполученого Королівства прибув до свого нового королівства біля Чорного моря в Україні! Це – потужне посилення для українських ВМС. Наша співпраця посилюватиметься,

– написав міністр у мережі.

Британські гелікоптери Sea King вже в Україні: дивіться відео

Міністр подякував за надану підтримку своєму британському колезі Бену Воллесу, додавши, що "разом ми захистимо моря та землі по всій Європі".

Очільник МОУ не уточнив, скільки британських гелікоптерів прибуло в Україну.

Що відомо про нові гелікоптери