Про це 24 Каналу розповів аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Андреас Умланд. За його словами, дуже соромно за такі дії Німеччини. Адже інші країни вже готові передати ці танки для України, однак поки що Берлін не дав свою згоду.

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Дійсно скандальна ситуація

Він нагадав, що танки Leopard 2 – німецькі танки, які є на озброєння в багатьох країнах НАТО. Однак ці держави не можуть передати їх іншій державі без дозволу Берліну.

Їх побудували в Німеччині, а згодом передали іншим європейським країнам. Зараз ці країни залежать від німецького уряду щодо цього питання. А уряд поки що не дає згоду,

– зауважив Умланд.

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Він підкреслив, що це – дійсно скандальна ситуація. У Польщі вже натякали, що можуть передати танки і без дозволу німецького уряду. Хоч Умланд сподівається, що в наступні тижні вийде розв'язати цю проблему.

Це якась дивна ситуація. Німеччина блокує у такий спосіб допомогу інших країн. Сподіваюся, що протести від інших країн приведуть до того, що дозвіл буде,

– підкресли Умланд.

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