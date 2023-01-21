До слова, самі німці вийшли на протест, аби "розворушити" владу. До нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса звернувся і заступник глави МЗС Андрій Мельник.
Увага Україна почала отримувати високотехнологічну зброю для контактного бою, – полковник ЗСУ
Що вимагає Мельник
Заступник міністра закордонних справ висловив розчарування через нерішучість Німеччини щодо надання танків Leopard 2 Україні.
Мельник наголосив, що Німеччина повинна нарешті прийняти рішення щодо постачання танків, адже час має важливе значення.
Що ще потрібно перевірити, пане Пісторіус? Постачайте! Дуже шкода, що Світлофор (коаліція ФРН – 24 Канал) так себе виставляє,
– написав Мельник.
Нагадаємо, що під час зустрічі "Рамштайну" заступник глави МЗС закликав Бориса Пісторіуса припинити "танкову лялькову виставу" в "Рамштайні" та негайно розпочати постачання німецьких "Леопардів".
Він також додав, що для Німеччини ще не пізно продемонструвати справжнє лідерство у зміцненні України.
Чому Україні вкрай необхідні німецькі танки
- Віцемаршал британської авіації у відставці Шон Белл зазначив, що німецька техніка критично важлива для наших захисників, адже весняний наступ росіян почнеться за лічені тижні.
- Також зауважимо, що Leopard – це топовий танк, який виробляють німецькі концерни Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann, який значно переважає російські зразки. Достатня кількість цієї техніки здатна змінити ситуацію не лише на полі бою, а й взагалі у війні.
- Нагадаємо, що 11 січня у Львові президент Польщі Анджей Дуда заявив про надання Україні танків Leopard. Польща передасть Україні першу роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції.
- Очікується, що Україна отримає Leopard 2А4. Leopard 2 – основний бойовий танк НАТО і найпоширеніший. Наразі було виготовлено понад 3 500 танків цього типу різних модифікацій, що експлуатуються у всьому світі.
- Фактично, "Леопард" – це наймасовіший танк у Європі, який логістично найпростіше відправляти до України. Ба більше, цей танк найпростіше обслуговувати, ремонтувати, забезпечувати запчастинами, інструментами, боєприпасами тощо. Усе це говорить про те, що Україні вигідно його отримати.
- Окрім того, що німецький "Леопард" вважається однією з найкращих бойових машин світу, ці танки також є одними з найдорожчих – за різними оцінками, залежно від модифікації, від 6,7 мільйона доларів і вище.
Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу