Таку думку висловив віцемаршал британської авіації у відставці Шон Белл. За його словами, дискусії навколо танків та результатів "Рамштайну" пов'язані з обмеженням часу на фронті.

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Україна повинна перейти від оборони до наступу

Белл зазначає, що Україні конче необхідні танки, тому що весняний наступ росіян розпочнеться за лічені тижні.

Мова йде не лише про те, щоб західні країни поклали на стіл зброю, а й про перехід від оборони до наступу України,

– сказав військовий.

Він додав, що Україна вже давно просить сучасні бойові танки, з яких найбільше на озброєнні – німецьких Leopard 2 та американських Abrams. Велика Британія вже пообіцяла близько десятка своїх танків Challenger 2, проте цього, на жаль, недостатньо.

Порівнюючи Leopard 2 та Abrams, Белл сказав, що Abrams швидкий, але складний і споживає набагато більше палива. Тому, за словами віцемаршала, якби Європа надала Україні ще й Leopard 2, то ситуація на фронті була б значно сприятливішою для ЗСУ.

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