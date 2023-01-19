Про допомогу мовиться у спільній декларації 10 країн НАТО. Польща має намір підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Важливо Путін готується до повторного нападу, тому Україні потрібна зброя, – Дуда в Давосі

Що передасть Польща

У новий пакет допомоги увійшли зенітні установки С-60 та 70 тисяч боєприпасів до них.

42 бойові машини піхоти разом із комплектом підготовки для двох механізованих батальйонів.

Продовжать поставки 155-мм гаубиць КРАБ та різних видів боєприпасів.

Також Польща буде надавати медичну та інженерну підготовку. Нагадаємо, що Варшава готова передати роту танків Leopard 2 із 1000 одиницею боєприпасів, але в рамках широкої коаліції.

Допомога від Литви

Крім того, про нову допомогу оголосила і Литва. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розповів про новий пакет підтримки:

десятки зенітних установок L-70,

боєприпаси,

2 гелікоптери Мі-8.

Загальна сума пакету військової допомоги для України становитиме близько 125 мільйонів євро.

Військова допомога Україні: що відомо