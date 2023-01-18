Варшава продовжує відстоювати інтереси України, зокрема на міжнародній арені. Форум у Давосі не став винятком, адже під час нього Дуда чітко сказав Заходу, що воїни Збройних Сил потребують більше саме сучасної зброї, аби давати відсіч російським окупантам.
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Росія може ще раз напасти
Власне, лідер Польщі остерігається того, що Росія готує новий наступ на Україну протягом кількох місяців. Водночас він додав, що вкрай важливо надати Києву додаткову підтримку у вигляді сучасних танків та ракет.
Вони (росіяни – 24 Канал) все ще дуже сильні, і ми боїмося, що вони готуються до нового наступу протягом кількох місяців, тому вкрай важливо надіслати Україні додаткову підтримку, зокрема сучасні танки та сучасні ракети,
– констатував Дуда на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму.
Форум у Давосі: що потрібно знати
- Зазначмо, що цього річ цей економічний форум відбувався на фоні новин про те, що у Броварах на Київщині впав вертоліт, внаслідок чого загинуло 14 людей. Серед них був міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Окрім того, понад два десятки людей було поранено та доправлено до лікарень.
- На форум поїхала перша леді Олена Зеленська, яка просто-таки перед своїм вступом дізналася про цю новину. Мережу облетіли кадри, на яких дружина президента стримується, аби не заплакати через те, що сталося. Хоча й сльози, звісно, все ж були на її очах.
- Виступав на цьому заході Президент України Володимир Зеленський, але онлайн. Він закцентував на тому, що ця трагедія у Броварах не нещасний випадок, а результат війни. Однак варто сказати, що поки правоохоронці не встановили стовідсоткову причину авіатрощі.