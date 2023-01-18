Варшава продовжує відстоювати інтереси України, зокрема на міжнародній арені. Форум у Давосі не став винятком, адже під час нього Дуда чітко сказав Заходу, що воїни Збройних Сил потребують більше саме сучасної зброї, аби давати відсіч російським окупантам.

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Росія може ще раз напасти

Власне, лідер Польщі остерігається того, що Росія готує новий наступ на Україну протягом кількох місяців. Водночас він додав, що вкрай важливо надати Києву додаткову підтримку у вигляді сучасних танків та ракет.

Вони (росіяни – 24 Канал) все ще дуже сильні, і ми боїмося, що вони готуються до нового наступу протягом кількох місяців, тому вкрай важливо надіслати Україні додаткову підтримку, зокрема сучасні танки та сучасні ракети,

– констатував Дуда на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму.

Форум у Давосі: що потрібно знати