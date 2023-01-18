В Україні більше немає нещасних випадків. Про це заявив президент Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає 24 канал.

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Це не нещасний випадок, це війна

Зеленський наголосив, що війна йде не тільки на полі бою, у неї є кілька напрямків.

Це не нещасний випадок – це війна... Немає більше нещасних випадків, все це – результат війни. Все, що відбувається,

– сказав президент.

Він наголосив, що кожна смерть – це результат війни Росії проти України. Далі Зеленського запитали, чи хвилюється він за свою безпеку. Однак президент просто відповів, що ні.

"Мене це не хвилює", – підсумував глава держави.

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