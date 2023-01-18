В Україні більше немає нещасних випадків. Про це заявив президент Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає 24 канал.
До речі Невимовний біль, – Зеленський відреагував на трагедію у Броварах
Це не нещасний випадок, це війна
Зеленський наголосив, що війна йде не тільки на полі бою, у неї є кілька напрямків.
Це не нещасний випадок – це війна... Немає більше нещасних випадків, все це – результат війни. Все, що відбувається,
– сказав президент.
Він наголосив, що кожна смерть – це результат війни Росії проти України. Далі Зеленського запитали, чи хвилюється він за свою безпеку. Однак президент просто відповів, що ні.
"Мене це не хвилює", – підсумував глава держави.
Авіакатастрофа у Броварах: що відомо
- Вранці 18 січня у Броварах під Києвом упав гелікоптер ДСНС, який летів на Харківщину.
- На борту гелікоптера були 9 осіб, серед них і глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Усі загинули.
- У ДСНС вже завершили пошукові роботи. Зазначили, що загалом загинуло 14 осіб, з них 1 дитина. Постраждали 25 осіб, з них 11 дітей.