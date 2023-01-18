В Украине больше нет несчастных случаев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает 24 Канал.
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Это не несчастный случай, это война
Зеленский подчеркнул, что война идет не только на поле боя, у нее есть несколько направлений.
Это не несчастный случай – это война... Нет больше несчастных случаев, все это – результат войны. Все, что происходит,
– сказал президент.
Он подчеркнул, что каждая смерть – это результат войны России против Украины. Дальше Зеленского спросили, волнуется ли он за свою безопасность. На что президент просто ответил "нет".
"Меня это не волнует", – подытожил глава государства.
Авиакатастрофа в Броварах: что известно
- Утром 18 января в Броварах под Киевом упал вертолет ГСЧС, летевший на Харьковщину.
- На борту вертолета находились 9 человек, среди них и глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Все погибли.
- В ГСЧС уже завершили поисковые работы. Отметили, что в общей сложности погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 – дети.