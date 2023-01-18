В Украине больше нет несчастных случаев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает 24 Канал.

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Это не несчастный случай, это война

Зеленский подчеркнул, что война идет не только на поле боя, у нее есть несколько направлений.

Это не несчастный случай – это война... Нет больше несчастных случаев, все это – результат войны. Все, что происходит,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что каждая смерть – это результат войны России против Украины. Дальше Зеленского спросили, волнуется ли он за свою безопасность. На что президент просто ответил "нет".

"Меня это не волнует", – подытожил глава государства.

Обратите внимание! Зеленский поручил СБУ во взаимодействии с Нацполицией и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего.

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