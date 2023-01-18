Станом на 10:50 відомо про 18 загиблих. Серед них 3 дітей. Про це написав голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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"Відомо про 29 поранених, серед яких – 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога. На місці працюють всі оперативні служби", – написав Кулеба.

Про інцидент першим повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко приблизно о 8:57. Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова розповіла, що біля дитячого садка спалахнула пожежа через падіння гвинтокрила. Рятувальники почали евакуйовувати людей з приміщення дитячого садка.