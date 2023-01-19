О помощи говорится в общей декларации 10 стран НАТО. Польша намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
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Что передаст Польша
- В новый пакет помощи вошли зенитные установки С-60 и 70 тысяч боеприпасов.
- 42 боевые машины пехоты вместе с комплектом подготовки для двух механизированных батальонов.
- Продолжат поставки 155-мм гаубиц КРАБ и разных видов боеприпасов.
Также Польша будет оказывать медицинскую и инженерную подготовку. Напомним, что Варшава готова передать роту танков Leopard 2 с 1000 единиц боеприпасов, но в рамках широкой коалиции.
Помощь от Литвы
Кроме того, о новой помощи объявила и Литва. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал о новом пакете поддержки:
- десятки зенитных установок L-70,
- боеприпасы,
- 2 вертолета Ми-8.
Общая сумма пакета военной помощи для Украины составит около 125 миллионов евро.
Военная помощь Украине: что известно
- В минобороны Дании заявили, что отправят в Украину 19 артиллерийских установок Caesar французского производства.
- Великобритания планирует передать Украине 600 ракет Brimstone. Это ракета класса "земля – земля" или "воздух – земля", разработанная для британских Воздушных сил.
- Правительство Швеции приняло решение о новом пакете поддержки для Украины, куда войдут Archer и БМП.