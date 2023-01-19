Как стало известно, нашей стране будет передана мощная артиллерийская система Archer. Также Украина получит 50 боевых машин пехоты CV90.

Кстати Миллионный транш: Швеция передаст Украине средства на оборону

Что известно о новой помощи Украине от Швеции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его правительство приняло решение о пакете военной поддержки Украины, состоящем из трех частей, включая начало поставок артиллерийской системы Archer.

Так, Швеция должна отправить в Украину 50 боевых машин пехоты CV90 и колесные 155-мм гаубицы Archer, а также противотанковый комплекс NLAW.

Обратите внимание! Archer – это артиллерийская система, быстро передвигающаяся на колесах, быстро ведущая огонь и имеющая большую точность. Archer является 155-миллиметровыми артиллерийскими системами с установленной боевой станцией с дистанционным управлением M151 Protector и шасси Volvo A30D с колесной формулой 6 на 6.



Что известно о САУ ARCHER / Инфографика 24 Канала

Отметим, что пакет военной помощи составляет 419 миллионов долларов.

На поставку оружия уже отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он также подтвердил новую помощь соответствующими смайликам.



Реакция Андрея Ермака / Скриншот

Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

Как стало известно, к военной помощи от Эстонии войдут гаубицы, боеприпасы, а также автомобили поддержки для артиллерийских подразделений и гранатометов.

Эстония предоставит нашему государству десятки 155 миллиметровых и 122 миллиметровых гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков для их использования, более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.