Такое мнение высказал вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл. По его словам, дискуссии вокруг танков и результатов "Рамштайна" связаны с ограничением времени на фронте.

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Украина должна перейти от обороны к наступлению

Белл отмечает, что Украине крайне необходимы танки, потому что весеннее наступление россиян начнется в считанные недели.

Речь идет не только о том, чтобы западные страны положили на стол оружие, но и о переходе от обороны к наступлению Украины,

– сказал военный.

Он добавил, что Украина уже давно просит современные боевые танки, из которых больше всего на вооружении – немецких Leopard 2 и американских Abrams. Великобритания уже пообещала около десятка своих танков Challenger 2, однако этого, к сожалению, недостаточно.

Сравнивая Leopard 2 и Abrams, Белл сказал, что Abrams быстр, но сложен и потребляет гораздо больше топлива. Поэтому, по словам вице-маршала, если бы Европа предоставила Украине еще и Leopard 2, то ситуация на фронте была бы более благоприятной для ВСУ.

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