Такое мнение высказал вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл. По его словам, дискуссии вокруг танков и результатов "Рамштайна" связаны с ограничением времени на фронте.
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Украина должна перейти от обороны к наступлению
Белл отмечает, что Украине крайне необходимы танки, потому что весеннее наступление россиян начнется в считанные недели.
Речь идет не только о том, чтобы западные страны положили на стол оружие, но и о переходе от обороны к наступлению Украины,
– сказал военный.
Он добавил, что Украина уже давно просит современные боевые танки, из которых больше всего на вооружении – немецких Leopard 2 и американских Abrams. Великобритания уже пообещала около десятка своих танков Challenger 2, однако этого, к сожалению, недостаточно.
Сравнивая Leopard 2 и Abrams, Белл сказал, что Abrams быстр, но сложен и потребляет гораздо больше топлива. Поэтому, по словам вице-маршала, если бы Европа предоставила Украине еще и Leopard 2, то ситуация на фронте была бы более благоприятной для ВСУ.
Как мир помогает Украине: последние новости
- Великобритания анонсировала новый мощный пакет военной помощи для Украины. В него войдут, в частности, 3 батареи дальнобойной артиллерии AS-90 155 и ряд бронированных машин Bulldog. В Минобороны заявили, что дополнительно отправят Украине еще 600 ракет Brimstone.
- Польша, в свою очередь, пообещала предоставить нашим защитникам зенитные установки С-60 и 70 тысяч боеприпасов к ним, 42 боевых машин пехоты и 155-миллиметровые гаубицы КРАБ.
- Финляндия анонсировала уже 12-й пакет военной помощи для Украины более чем на 400 миллионов евро. Из соображений безопасности более детальное содержание пакета и ориентировочное время прибытия оружия в Украину не раскрывают.
- Германия весной 2023 года обещает предоставить Украине пакет военной помощи на 1 миллиард евро. В Берлине обещают не останавливаться на поддержке Украины.