На цьому наголосив віце-прем'єр-міністр Польщі Матіуш Блащак на зустрічі у форматі "Рамштайн". Розповідаємо, що саме Україна має отримати від нашого партнера до кінця березня 2023 року.

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Польща передасть Україні танки

У рамках нового пакету підтримки для України я представив нашу польську підтримку, що ми зможемо як оснастити, так і навчити українських солдатів до кінця березня на рівні бригади. Обладнання буде використано. Це будуть бойові машини піхоти та танки Т-72,

– сказав віце-прем'єр Маріуш Блащак у "Рамштайні".

Він також зазначив, що надання допомоги Україні стане можливим, адже Польща отримала корейські танки К-2, а також гаубиці К-9. Крім того, країну-сусідку забезпечать РСЗВ HIMARS, а також американськими танками Abrams. Це, власне, й дозволить забезпечити наше військо необхідним.

Подоляк закликав надати танки

Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що Україна цінує той факт, що міжнародні партнери змінили позицію щодо війни, розв'язаної Росією. Водночас він наголосив на тому, що наразі необхідно зробити все для того, щоб ми максимально швидко здобули перемогу.

Кожен день зволікання – це конкретні життя. І ми не можемо втрачати ці життя, тому що немає сьогодні танків, значить загине низка наших людей. А це втрати для їхніх сімей. Треба, щоб це наші партнери також розуміли,

– підкреслив Подоляк.