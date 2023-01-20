В ефірі телемарафону радник глави ОП Михайло Подоляк зауважив, що світ не повинен зволікати. Адже кожна хвилина, година та день можуть коштувати життя українців.

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Партнери не повинні зволікати

Подоляк повторив заклики Зеленського не зволікати з військовою допомогою. За словами радника глави ОП, Україна цінує те, що міжнародні партнери змінили свою позицію щодо війни, розв'язаної Росією. Але важливо робити все можливе для того, щоб перемога нашої держави настала максимально швидко.

Кожен день зволікання – це конкретні життя. І ми не можемо втрачати ці життя, тому що немає сьогодні танків, значить загине низка наших людей. А це втрати для їхніх сімей. Треба, щоб це наші партнери також розуміли,

– підкреслив Подоляк.

Він додав, що Україна не звертається до партнерів з абстрактними проханнями. Ми просимо ті ж танки та літаки, щоб врятувати людські життя. Адже зволікання, на жаль, забирає життя наших громадян.

Водночас Подоляк зазначив, що партнери розуміють, що зброя дозволить локалізувати війну Росії проти України. За його словами, достатня кількість озброєння дозволяє не масштабувати війну, залишаючи її в межах окупованих територій. Крім того, військова допомога дозволить пришвидшити перемогу нашої держави.

Солідарний з Україною міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. У своєму твітері він написав: "Озброєння України для відсічі російській агресії – це не якесь рішення. Українська кров проливається по-справжньому. Це ціна вагань щодо доставки Leopard. Нам потрібні дії зараз".

"Рамштайн" цього разу можна назвати "бронетанковим"

На цьому зробив акцент заступник глави ОП Андрія Єрмака Андрій Сибіга. Він додав, що "цей "Рамштайн" створить нову реальність". Водночас зустріч 20 січня можна назвати "бронетанковою".

Зеленський закликав надати винищувачі

Зауважимо, що у промові Зеленського під час "Рамштайну" він закликав міжнародних партнерів до рішучих дій. Зокрема, він попрохав до наступного зібрання нашій державі надати ракети більшої дальності, а також винищувачі F-16.

За словами глави держави, союзники України маю сили, які гарантували б артилерію, а також авіацію, які можуть знищити терор. Крім того, вони можуть забезпечити перемогу.