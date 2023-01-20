Зеленський попросив не гаяти часу, оскільки цим лише скористається Росія. Потрібно пришвидшитись із допомогою Україні.

Важливо Зустріч у Рамштайні розпочалась: глава Пентагону заявив, що зараз – переломний момент війни

Час – російська зброя,

– наголосив президент.

Сотні подяк – це не сотні танків

Глава держави визнав, що можк сотні разів подякувати партнерам, і це буде абсолютно справедливо і чесно. Однак додав, що сотні подяк – це не сотні танків.

"Ми всі можемо говорити тисячі слів, але я не можу замінити словами гармати, які потрібні проти російської артилерії, або зенітні ракети, які потрібні для захисту людей від російських авіаударів", – додав лідер.

Україні потрібні винищувачі F-16

Наприкінці промови Зеленський закликав партнерів ухвалити важливі рішення. Зокрема, до наступного зібрання в "Рамштайні" надати Україні ракети більшої дальності і винищувачі F-16.

Він наголосив, що союзники мають сили, аби гарантувати артилерію та авіацію, які знищать терор та забезпечать перемогу.