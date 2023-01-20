Зеленський попросив не гаяти часу, оскільки цим лише скористається Росія. Потрібно пришвидшитись із допомогою Україні.
Важливо Зустріч у Рамштайні розпочалась: глава Пентагону заявив, що зараз – переломний момент війни
Час – російська зброя,
– наголосив президент.
Сотні подяк – це не сотні танків
Глава держави визнав, що можк сотні разів подякувати партнерам, і це буде абсолютно справедливо і чесно. Однак додав, що сотні подяк – це не сотні танків.
"Ми всі можемо говорити тисячі слів, але я не можу замінити словами гармати, які потрібні проти російської артилерії, або зенітні ракети, які потрібні для захисту людей від російських авіаударів", – додав лідер.
Україні потрібні винищувачі F-16
Наприкінці промови Зеленський закликав партнерів ухвалити важливі рішення. Зокрема, до наступного зібрання в "Рамштайні" надати Україні ракети більшої дальності і винищувачі F-16.
Він наголосив, що союзники мають сили, аби гарантувати артилерію та авіацію, які знищать терор та забезпечать перемогу.