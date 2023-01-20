Відомо, що загальну кількість зброї, яку надасть Вашингтон нашій державі в новому пакеті допомоги, можна оцінити у 2,5 мільярда доларів. Власне, оголосили про нього в Пентагоні у ніч проти пятниці, 20 січня.
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Самі ЗРК NASAMS Києву надасть Канада
Зауважмо, що поки Пентагон не планує нам надавати додаткові зенітно-ракетні комплекси. Однак на сайті відомства зазначено, що ці установки ЗСУ передасть Канада.
Минулого тижня Канада оголосила, що надасть Україні систему протиповітряної оборони NASAMS. Це велика інвестиція в здатність України захищати своє небо,
– сказав глава міноборони США Ллойд Остін.
Водночас він зазначив, що президент Росії Владімір Путін, розпочинаючи повномасштабну війну не розраховував на те, що українська нація буде з такою мужністю та відчайдушністю протистояти російським загарбникам.
Військова допомога від партнерів: останні новини
- До цієї теми варто сказати, що 20 січня у Німеччині відбулась зустріч в рамках "Рамштайн" союзників нашої держави. На цьому заході вирішувалось питання щодо того, чи отримають Збройні Сили танки від партнерів.
- Власне, новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус констатував, що Захід не передаватиме поки нашій державі бойові військові танки. Однак ФРН перевірить запаси танків Leopard 2.
- Окрім того, у новому пакеті військової допомоги від Пентагону буде, зокрема, 90 бронетранспортерів Stryker з 20 мінними установками. Слід зазначити, що про надання цього озброєння стало відомо за декілька годин перед "Рамштайном".
Що буде в новому пакеті військової допомоги від США / Картинка 24 Каналу