Відомо, що загальну кількість зброї, яку надасть Вашингтон нашій державі в новому пакеті допомоги, можна оцінити у 2,5 мільярда доларів. Власне, оголосили про нього в Пентагоні у ніч проти пятниці, 20 січня.

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Самі ЗРК NASAMS Києву надасть Канада

Зауважмо, що поки Пентагон не планує нам надавати додаткові зенітно-ракетні комплекси. Однак на сайті відомства зазначено, що ці установки ЗСУ передасть Канада.

Минулого тижня Канада оголосила, що надасть Україні систему протиповітряної оборони NASAMS. Це велика інвестиція в здатність України захищати своє небо,

– сказав глава міноборони США Ллойд Остін.

Водночас він зазначив, що президент Росії Владімір Путін, розпочинаючи повномасштабну війну не розраховував на те, що українська нація буде з такою мужністю та відчайдушністю протистояти російським загарбникам.

Зверніть увагу! Про те, що Україна отримає від Канади NASAMS, стало відомо після розмови глави міноборони України Олексія Резнікова з його канадською колегою Анітою Ананд. Високопосадовиця зазначила, що ці системи допоможуть українській армії захистити об'єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників та ракет.

Військова допомога від партнерів: останні новини

До цієї теми варто сказати, що 20 січня у Німеччині відбулась зустріч в рамках "Рамштайн" союзників нашої держави. На цьому заході вирішувалось питання щодо того, чи отримають Збройні Сили танки від партнерів.

Власне, новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус констатував, що Захід не передаватиме поки нашій державі бойові військові танки. Однак ФРН перевірить запаси танків Leopard 2.

Окрім того, у новому пакеті військової допомоги від Пентагону буде, зокрема, 90 бронетранспортерів Stryker з 20 мінними установками. Слід зазначити, що про надання цього озброєння стало відомо за декілька годин перед "Рамштайном".



Що буде в новому пакеті військової допомоги від США / Картинка 24 Каналу