Відомо, що загальну кількість зброї, яку надасть Вашингтон нашій державі в новому пакеті допомоги, можна оцінити у 2,5 мільярда доларів. Власне, оголосили про нього в Пентагоні у ніч проти пятниці, 20 січня.

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Самі ЗРК NASAMS Києву надасть Канада

Зауважмо, що поки Пентагон не планує нам надавати додаткові зенітно-ракетні комплекси. Однак на сайті відомства зазначено, що ці установки ЗСУ передасть Канада.

Минулого тижня Канада оголосила, що надасть Україні систему протиповітряної оборони NASAMS. Це велика інвестиція в здатність України захищати своє небо,
– сказав глава міноборони США Ллойд Остін.

Водночас він зазначив, що президент Росії Владімір Путін, розпочинаючи повномасштабну війну не розраховував на те, що українська нація буде з такою мужністю та відчайдушністю протистояти російським загарбникам.

Військова допомога від партнерів: останні новини

  • До цієї теми варто сказати, що 20 січня у Німеччині відбулась зустріч в рамках "Рамштайн" союзників нашої держави. На цьому заході вирішувалось питання щодо того, чи отримають Збройні Сили танки від партнерів.
  • Власне, новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус констатував, що Захід не передаватиме поки нашій державі бойові військові танки. Однак ФРН перевірить запаси танків Leopard 2.
  • Окрім того, у новому пакеті військової допомоги від Пентагону буде, зокрема, 90 бронетранспортерів Stryker з 20 мінними установками. Слід зазначити, що про надання цього озброєння стало відомо за декілька годин перед "Рамштайном".


Що буде в новому пакеті військової допомоги від США / Картинка 24 Каналу