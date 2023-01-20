Бронетранспортери Stryker виготовляє компанія General Dynamics Land Systems. Її штаб-квартира розташована у США. Що відомо про Stryker – читайте у матеріалі 24 каналу.

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США оголосили про нову потужну допомогу

США продовжують допомагати Україні у її боротьбі з російськими загарбниками. Зокрема, 19 січня у Штатах оголосили про надання нової допомоги Україні. Відповідне повідомлення опублікували на сайті Пентагону.

Зокрема, Україна отримає:

8 систем ППО Avenger;

59 бойових машин піхоти Bradley (БМП) з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядами калібру 25 міліметрів;

90 бронетранспортерів (БТР) Stryker з 20 мінними установками.

Що відомо про Stryker

Бронетранспортери Stryker Україна отримає вперше. У США наголосили, що вони – дуже потрібні на випадок, якщо Росія таки розпочне масштабний наступ навесні 2023 року.

Stryker виготовляють з 2001 року. За цей час бронетранспортери пережили низку модифікацій та підтвердили свою ефективність.

Stryker – швидкі та мобільні. Зокрема, їхній салон має додаткову внутрішню обшивку. Це допомагає екіпажу врятуватися, навіть якщо бронетранспортер отримав серйозне пошкодження. Окрім того, паливні баки – адаптовані так, щоб відірватися від корпусу у випадку вибуху.

Як Stryker допоможуть воїнам ЗСУ

Експерт Олег Жданов у коментарях "Фактам ICTV" розповів, що Stryker дуже допоможуть ЗСУ на полі бою.

Stryker для українських піхотинців – дуже добре. Це підвищує мобільність піхоти, тому що колісна техніка дозволяє бути більш мобільними, ніж гусенична. Крім того, Stryker також забезпечать вогневу підтримку піхоти у контактному бою,

– розповів Жданов.

Зауважте! Броня Stryker – сталева. Екіпаж: 3+9. Швидкість: по шосе – 100 кілометрів за годину; по бездоріжжю – 64 кілометрів за годину.