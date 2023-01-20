Бронетранспортеры Stryker производит компания General Dynamics Land Systems. Ее штаб-квартира находится в США. Что известно о Stryker – читайте в материале 24 канала.
Обратите внимание Кремль взбесился из-за военной помощи Запада: в ISW раскрыли интересные детали
США обьявили о новой мощной помощи
США продолжают помогать Украине в борьбе с российскими захватчиками. В частности, 19 января в Штатах объявили о предоставлении новой помощи Украине. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Пентагона.
В частности, Украина получит:
- 8 систем ПВО Avenger;
- 59 боевых машин пехоты Bradley (БМП) с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядами калибра 25 миллиметров;
- 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными установками.
Что известно о Stryker
Бронетранспортеры Stryker Украина получит впервые. В США подчеркнули, что они очень нужны на случай, если Россия все-таки начнет масштабное наступление весной 2023 года.
Stryker производится с 2001 года. За это время бронетранспортеры пережили ряд модификаций и подтвердили свою эффективность.
Stryker – быстрые и мобильные. В частности, их салон имеет дополнительную внутреннюю обшивку. Это помогает экипажу спастись, даже если бронетранспортер получил серьезное повреждение. Кроме того, топливные баки адаптированы так, чтобы оторваться от корпуса в случае взрыва.
Как Stryker помогут воинам ВСУ
Эксперт Олег Жданов в комментариях "Фактом ICTV" рассказал, что Stryker очень помогут ВСУ на поле боя.
Stryker для украинских пехотинцев – это очень хорошо. Это повышает мобильность пехоты, потому что колесная техника позволяет быть более мобильными, чем гусеничная. Кроме того, Stryker также обеспечат огневую поддержку пехоты в контактном бою.
– рассказал Жданов.