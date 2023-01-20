Бронетранспортеры Stryker производит компания General Dynamics Land Systems. Ее штаб-квартира находится в США. Что известно о Stryker – читайте в материале 24 канала.

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США обьявили о новой мощной помощи

США продолжают помогать Украине в борьбе с российскими захватчиками. В частности, 19 января в Штатах объявили о предоставлении новой помощи Украине. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Пентагона.

В частности, Украина получит:

8 систем ПВО Avenger;

59 боевых машин пехоты Bradley (БМП) с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядами калибра 25 миллиметров;

90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными установками.

Что известно о Stryker

Бронетранспортеры Stryker Украина получит впервые. В США подчеркнули, что они очень нужны на случай, если Россия все-таки начнет масштабное наступление весной 2023 года.

Stryker производится с 2001 года. За это время бронетранспортеры пережили ряд модификаций и подтвердили свою эффективность.

Stryker – быстрые и мобильные. В частности, их салон имеет дополнительную внутреннюю обшивку. Это помогает экипажу спастись, даже если бронетранспортер получил серьезное повреждение. Кроме того, топливные баки адаптированы так, чтобы оторваться от корпуса в случае взрыва.

Как Stryker помогут воинам ВСУ

Эксперт Олег Жданов в комментариях "Фактом ICTV" рассказал, что Stryker очень помогут ВСУ на поле боя.

Stryker для украинских пехотинцев – это очень хорошо. Это повышает мобильность пехоты, потому что колесная техника позволяет быть более мобильными, чем гусеничная. Кроме того, Stryker также обеспечат огневую поддержку пехоты в контактном бою.

– рассказал Жданов.

Заметьте! Броня Stryker – стальная. Экипаж: 3+9. Скорость: по шоссе – 100 км/ч; по бездорожью – 64 километров в час.