В ISW заявили, что все угрозы, которые озвучивает Дмитрий Песков, направлены на то, чтобы воспрепятствовать помощи Украине. Очевидно, что страна-террористка не успокоится, и такие заявления будут звучать также в будущем.

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Россия не способна провести успешные военные операции против Запада. В частности, против НАТО. Именно поэтому Кремль просто хочет, чтобы военная помощь Украине сошла до минимума.

Дмитрий Медведев регулярно делает неадекватные заявления и угрожает применением ядерного оружия. В то же время в ISW считают, что Кремль вряд ли решится это сделать. Страна-террористка только пытается запугать весь мир.

Заметьте! Также Кремль регулярно выпускает на арену своего цирка российские пропагандисты с ядерными угрозами. Особенно активное участие в этом принимает Владимир Соловьев.

В то же время российские захватчики не добьются никакого успеха. Цивилизованный мир не боится обезьяны с гранатой и продолжает помогать Украине. В частности, 19 января 9 стран пообещали оказывать "беспрецедентную помощь" Украине. Речь идет об Эстонии, Великобритании, Польше, Латвии, Литве, Дании, Чехии, Нидерландах и Словакии.