Пока "великая" российская армия уже несколько месяцев возится и забрасывает труппами Бахмут и соседние населенные пункты, российский пропагандист Владимир Соловьев открыто размышляет над тем, что нужно ударить ядерным оружием по Великобритании.

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В своей ненавистной риторике пропагандисты забывают, что в ответ на ядерный удар Запад сделает все возможное, чтобы не оставить от российского руководства и пустого места. А военные возможности оккупантов будут буквально уничтожены.

Однако это не мешает Соловьеву обсуждать различные апокалиптические и суицидальные идеи на телепередачах.

По моему скромному пониманию, если мы наносим удар по Лондону неядерным зарядом… Если решим ядерный заряд применить, то сначала нужно уничтожить то, что может ответить нам,

– говорил Соловьев.

Параллельно другой "эксперт" в студии начал рассказывать, что нужно наносить массированный ядерный удар по Лондону. Так оккупанты отреагировали всего на 14 танков Challenger 2, которые Британия передаст Украине.

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Пропагандисты гордятся собственными зеками

Другая излюбленная тема российских пропагандистов – пачки зэков, умирающих в полях Донецкой области в составе ЧВК Вагнера. Неважно, убивал ли он до этого людей или насиловал их. Как убеждают пропагандисты, если тот скончался на войне против Украины, то уже стал героем.

Некоторые говорят, что вот зеки в тюрьме сидели, а потом погибли на войне. И его хоронят как героя. Да, он герой. Потому что сидел в тюрьме, а потом не пошел куда-то "шариться", а родину защищал. Он погиб в бою за страну и искупил свою вину, как никому из вас не снилось,

– рассказывает свои маразмы другой российский пропагандист.

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