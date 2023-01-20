В ISW заявили, що всі погрози, які озвучує Дмітрій Пєсков, спрямовані на те, щоб перешкодити допомозі Україні. Вочевидь, країна-терористка не заспокоїться, й такі заяви лунатимуть також у майбутньому.

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Росія не здатна провести успішні військові операції проти Заходу. Зокрема, проти НАТО. Саме тому Кремль просто хоче, аби військова допомога Україні зійшла до мінімуму.

Дмітрій Мєдвєдєв регулярно робить неадекватні заяви й погрожує застосуванням ядерної зброї. Водночас в ISW вважають, що Кремль навряд чи таки наважиться це зробити. Країна-терористка лише намагається залякати весь світ.

Зауважте! Також Кремль регулярно випускає на арену свого цирку російських пропагандистів з ядерними погрозами. Особливо активну участь у цьому бере Владімір Соловйов.

Водночас російські загарбники не досягнуть жодного успіху. Цивілізований світ не боїться мавпи з гранатою й продовжує допомагати Україні. Зокрема, 19 січня 9 країн пообіцяли надавати "безпрецедентну допомогу" Україні. Мовиться про Естонію, Велику Британію, Польщу, Латвію, Литву, Данію, Чехію, Нідерланди та Словаччину.