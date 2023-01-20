На початку засідання виступи глава Пентагону Ллойд Остін. Він говорив про переломний момент війни в Україні.

До речі І все це ще до "Рамштайну": хто та яку зброю пообіцяв Україні від початку року

Переломний момент у війні в Україні настає. Це вирішальний момент для України і вирішальне десятиріччя для всього світу,

– наголосив Остін.

Він додав, що підтримка України продовжиться стільки, скільки буде потрібно.



Зустріч у форматі "Рамштайн" почалась / Фото з телеграм-каналу

Зеленський просить не втрачати час

У відеоформаті виступив і президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував союзникам за допомогу, але попередив, що російські війська зараз перегруповуються. Він попросив не гаяти часу, оскільки Україна потребує зрої.

Зазначимо, підсумки зустрічі будуть близько 17:30.

Заклик Зеленського: дивіться відео

Що очікують від "Рамштайну"

Від чергової зустрічі "Рамштайн" очікують вирішення питання про постачання важких танків Україні. Зокрема, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував приємні новини щодо надання танків Leopard.