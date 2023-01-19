Міністри 9 країн світу 19 січня пообіцяли надавати нашій державі все необхідне для перемоги у цій війні. Мовиться про Естонію, Велику Британію, Польщу, Латвію, Литву, Данію, Чехію, Нідерланди та Словаччину.

Детальніше Танки, гаубиці та боєприпаси: 9 країн пообіцяли надавати "безпрецедентну допомогу" Україні

Партнери зобов'язалися спільно постачати Україні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти.

Так, міжнародна спільнота мобілізується. Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав збільшити постачання зброї до України, як він зауважив, у переломний момент війни.

Швеція

ЗСУ отримають від Швеції колісні гаубиці Archer. Про це заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон. Точної кількості САУ не назвали, але відомо, що в Україну відправлять одні з тих 24, які планувала придбати Норвегія.

Шведські журналісти вважають, що Україна отримає 12 САУ Archer.

Велика Британія

Велика Британія надішле Україні 3 батареї далекобійної глибокої артилерії AS-90 155 та низку броньованих машин, зокрема, Bulldog. У Міноборони заявили, що додатково відправлять Україні ще 600 ракет Brimstone. Пояснили, це надважливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою.

Раніше, 16 січня, в уряді Великої Британії повідомили, що нададуть ЗСУ 14 танків Challenger 2. Власне, йдеться про ескадрилью.

Польща та Литва

Польща також оголосила про новий пакет допомоги. Туди увійшли зенітні установки С-60 та 70 тисяч боєприпасів до них, 42 бойові машини піхоти та 155-мм гаубиці КРАБ.

Литва пообіцяла відправити десятки зенітних установок L-70, боєприпаси, 2 гелікоптери Мі-8. Загальна сума допомоги для України становитиме близько 125 мільйонів євро.

Латвія та Естонія

Латвія готує нові поставки переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та додаткові елементи протиповітряної оборони, два вертольоти М-17, десятки кулеметів з боєприпасами, кілька десятків БпЛА та запчастини до М109 гаубиці.

Естонія планує відправити в Україну десятки гаубиць FH-70 і D-30, тисячі 155-міліметрових снарядів, бойові машини піхоти, сотні протитанкових гранатометів М2 загальною вартістю близько 113 мільйонів євро.

Чехія та Словаччина

Чехія продовжуватиме постачати військові матеріали Україні. Оборонні підприємства країни працюють над збільшенням виробництва боєприпасів великого калібру, гаубиць та БТР. Також залишиться технічне обслуговування поставленого обладнання.

Словаччина вестиме дискусії з іншими членами НАТО щодо розблокування додаткового обладнання для України. Крахна зосередили зусилля на наданні нашій державі бойових танків, бойових машин піхоти, систем ППО.

Данія

Данія надасть нашій державі 19 артилерійських установок Caesar французького виробництва. Важливо, що таке рішення підтримала уся Рада зовнішньої політики.

США готують масштабну допомогу

США готують новий пакет масштабної військової допомоги для України. Наразі невідомо, що туди увійде. Однак світові ЗМІ припускають, що це буде артилерія, боєприпаси, броня та, ймовірно, бойові броньовані машини Stryker. Хоча, очікують, що Вашингтон поки не ухвалить рішення про відправку в Україну американських танків M1 Abrams.

Україні потрібні танки

Президент Польщі Анджей Дуда 11 січня оголосив, що Україна отримає роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції. Президент Фінляндії Саулі Ніїністе також підтвердив, що його країна може передати Україні ці танки.

На думку прем'єра Польщі Матеуша Моравецького союзники могли б передати Україні значно більшу кількість цього озброєння – до 100 танків.

З постачанням танків Україні затягує Німеччина. Зокрема, канцлер Олаф Шольц висунув умову. Сказав, що спочатку США повинні надати нашій державі танки Abrams.

Зверніть увагу! Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що Україна таки отримає сучасні західні танки. Це питання тижня. Однак посадовець не уточнив, про які саме танки мовиться.

Канада

Україна отримає від Канади дві сотні броньованих автомобілів Senator. Вони суттєво посилять можливості наших воїнів на полі бою.

Річ у тім, що ці бронеавтомобілі обладнані для безпечного перевезення військовослужбовців та екстреної медичної евакуації поранених. На них також може бути встановлено озброєння, за потреби.