Министры 9 стран мира 19 января пообещали предоставлять нашему государству все необходимое для победы в этой войне. Речь идет об Эстонии, Великобритании, Польше, Латвии, Литве, Дании, Чехии, Нидерландах и Словакии.

Подробнее Танки, гаубицы и боеприпасы: 9 стран пообещали оказывать "беспрецедентную помощь" Украине

Партнеры обязались совместно поставлять Украине боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты.

Да, международное сообщество мобилизуется. Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал увеличить поставки оружия в Украину, как он заметил, в переломный момент войны.

Швеция

ВСУ получат от Швеции колесные гаубицы Archer. Об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон. Точного количества САУ не назвали, но известно, что в Украину отправят одни из 24, которые планировала приобрести Норвегия.

Шведские журналисты полагают, что Украина получит 12 САУ Archer.

Великобритания

Великобритания пришлет Украине 3 батареи дальнобойной глубокой артиллерии AS-90 155 и ряд бронированных машин, в частности, Bulldog. В Минобороны заявили, что дополнительно отправят Украине еще 600 ракет Brimstone. Объяснили, что это очень важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя.

Ранее, 16 января, в правительстве Великобритании сообщили, что предоставят ВСУ 14 танков Challenger 2. Собственно, речь идет об эскадрилье.

Польша и Литва

Польша также объявила о новом пакете помощи. Туда вошли зенитные установки С-60 и 70 тысяч боеприпасов к ним, 42 боевые машины пехоты и 155-мм гаубицы КРАБ.

Литва пообещала отправить десятки зенитных установок L-70, боеприпасы, 2 вертолеты Ми-8. Общая сумма помощи для Украины составит около 125 миллионов евро.

Латвия и Эстония

Латвия готовит новые поставки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и дополнительные элементы противовоздушной обороны, два вертолета М-17, десятки пулеметов с боеприпасами, несколько десятков БПЛА и запчасти к М109 гаубице.

Эстония планирует отправить в Украину десятки гаубиц FH-70 и D-30, тысячи 155-миллиметровых снарядов, боевые машины пехоты, сотни противотанковых гранатометов М2 общей стоимостью около 113 миллионов евро.

Чехия и Словакия

Чехия будет продолжать поставлять военные материалы в Украину. Оборонные компании страны работают над увеличением производства боеприпасов огромного калибра, гаубиц и БТР. Также останется техническое обслуживание поставляемого оборудования.

Словакия будет вести дискуссии с другими членами НАТО о разблокировании дополнительного оборудования для Украины. Крахна сосредоточили усилия на предоставлении нашему государству боевых танков, боевых машин пехоты, систем ПВО.

Дания

Дания предоставит нашему государству 19 артиллерийских установок Caesar французского производства Важно, что такое решение поддержал весь Совет внешней политики.

США готовят масштабную помощь

США готовят новый пакет масштабной военной помощи для Украины. Пока неизвестно, что туда войдет. Однако мировые СМИ предполагают, что это артиллерия, боеприпасы, броня и, вероятно, боевые бронированные машины. Stryker. Хотя ожидают, что Вашингтон пока не примет решение об отправке в Украину американских танков M1 Abrams.

Украине нужны танки

Президент Польши Анджей Дуда 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине эти танки.

По мнению премьера Польши Матеуша Моравецкого, союзники могли бы передать Украине значительно большее количество этого вооружения – до 100 танков.

Со снабжением танков Украину затягивает Германия. В частности, канцлер Олаф Шольц выдвинул условие. Сказал, что сначала США должны предоставить нашему государству танки Abrams.

Обратите внимание! Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что Украина получит современные западные танки. Это вопрос недели. Однако чиновник не уточнил, о каких именно танках говорится.

Канада

Украина получит от Канады две сотни бронированных автомобилей Senator. Они существенно усилят возможности наших воинов в поле боя.

Дело в том, что эти бронеавтомобили оборудованы для безопасной перевозки военнослужащих и экстренной эвакуации раненых. На них также может быть установлено вооружение при необходимости.