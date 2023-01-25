Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь в ходе онлайн-брифинга в медиацентре "Одесса-Украина".

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Словакия учтет позицию стран-союзников

Он отметил, что МиГ-29 находится на одной из словацких авиабаз. Его страна готова обсудить передачу данных самолетов, потому что Словакия уже не использует их с 1 октября 2022 года, уточнил министр.

С 1 октября Словакия уже не использует МиГ-29. Мы готовы передать эти самолеты Украине, чтобы она могла защищаться и не собираемся их передавать кому-нибудь другому. Сейчас вопрос передачи этих самолетов рассматривает правительство Словакии,

– сказал Надь.

Министр также добавил, что будет учтена позиция стран-союзников по этой передаче.

Отметим, что впервые данные о вероятной передаче Словакией истребителей МиГ-29 Украины появились летом.

Словакия готова предоставить Украине танки, есть одно "но"

Также министр заявил, что Словакия готова предоставить Украине 30 танков Т-72. Однако это будет возможно только после того, как она получит вместо западных танков – Leopard или любые другие.

"Словакии нет места для сокращения, но есть место для обмена", – подчеркнул Надь.

Важная помощь от союзников