Кстати, Германия приняла долгожданное для Украины решение по танкам Leopard 2. От Берлина наше государство получит роту таких танков.

Важно Ежедневно у президента около 10 переговоров, – Подоляк о предоставлении Украине танков

Европа передаст Украине 80 танков

Как стало известно, европейские страны планируют создать два батальона, в каждом из которых будет по 40 боевых танков Leopard. США хотят вооружить еще один батальон основными боевыми танками модели Abrams.

Издание Spiegel отметило, что Германия с ротой танков участвует в формировании батальона Leopard 2A6 вместе с испанцами, нидерландцами и финнами. Поляки и норвежцы – формируют второй батальон с моделями Leopard 2А4.

Третий батальон, предварительно, будет из США с 30 основными боевыми танками M1 Abrams.

Обратите внимание! Согласно данным издания, танки от Германии могут доставить в Украину до конца марта, а Abrams – не раньше чем через несколько месяцев.

Португалия готовится передать Украине танки Leopard 2

После того как Германия дала "зеленый свет" на поставки своих танков Украине союзниками, Лиссабон может присоединиться к танковой коалиции и предоставить 4 танка немецкого производства.

На вооружении Португалии есть 37 германских танков Leopard 2 – 12 из которых полностью готовы к эксплуатации. То есть, Лиссабон может предоставить Украине треть из своих полностью исправных танков.

Напомним, что также президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Украина получит от Варшавы роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.

Leopard 2 обладает высокой надежностью, живучестью, отличной огневой мощью. Основным его оборудованием является электрогидравлический стабилизатор WNA-H22, компьютер управления огнем, лазерный дальномер, датчик ветра, перископ общего назначения EMES 15, панорамный перископ PERI R17, башенный прицел FERO Z18.