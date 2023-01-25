Речь идет о Португалии. По сообщению СМИ, Лиссабон может предоставить Украине 4 танка Leopard 2.

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Португалия может присоединиться к танковой коалиции

Близкий к правительству источник сообщил изданию, что после того, как Германия дала "зеленый свет" на поставки своих танков Украине союзниками, Лиссабон может присоединиться к танковой коалиции и предоставить 4 танка немецкого производства.

На вооружении Португалии есть 37 германских танков Leopard 2, 12 из которых полностью готовы к эксплуатации. То есть, Лиссабон может предоставить Украине треть из своих полностью исправных танков.

Напомним, что свое желание предоставить немецкие танки Украине уже заявили Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Дания и Нидерланды. Германия 25 января дала "зеленый свет" на поставки своей техники Вооруженным Силам Украины.

Германия таки предоставляет Украине танки

25 января правительство Германии таки одобрило предоставление Украине танков Leopard. После долгих дискуссий, обсуждений и возмущений со стороны разного ранга политиков, Берлин таки принял это важное для нашего государства решение.

Пакет помощи Украине, объявленный Берлином, включает 14 танков Leopard 2A6, логистику, боеприпасы, обслуживание системы и обучение украинских военных, которые в ближайшее время начнутся в Германии.

В перспективе Германия хочет сформировать для Украины 2 танковых батальона. По стандартам ВСУ речь идет или о 61 (по 3 единицы в каждом взводе) или о 40 (по 4 единицы на взвод) танков.