До речі, Німеччина ухвалила довгоочікуване для України рішення щодо танків Leopard 2. Від Берліна наша держава отримає роту таких танків.

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Європа передасть Україні 80 танків

Як стало відомо, європейські країни планують створити два батальйони, у кожному з яких буде по 40 бойових танків Leopard. Також США хочуть озброїти ще один батальйон основними бойовими танками моделі Abrams.

Видання Spiegel зазначило, що Німеччина з ротою танків бере участь у формуванні батальйону Leopard 2A6 разом з іспанцями, нідерландцями та фінами. Поляки та норвежці – формують другий батальйон з моделями Leopard 2А4.

Третій батальйон, попередньо, буде з США із 30 основними бойовими танками M1 Abrams.

Зверніть увагу! Згідно з даними видання, танки від Німеччини можуть доставити в Україну до кінця березня, а Abrams – не раніше ніж за кілька місяців.

Португалія готується передати Україні танки Leopard 2

Після того, як Німеччина дала "зелене світло" на поставки своїх танків Україні союзниками, Лісабон може приєднатися до танкової коаліції й надати 4 танки німецького виробництва.

На озброєнні Португалії є 37 німецьких танків Leopard 2, 12 з яких повністю готові до експлуатації. Тобто Лісабон може надати Україні третину зі своїх повністю справних танків.

Нагадаємо, що також президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв, що Україна отримає від Варшави роту танків Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.

Leopard 2 має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць. Основним його обладнанням є електрогідравлічний стабілізатор WNA-H22, комп'ютер керування вогнем, лазерний далекомір, датчик вітру, перископ загального призначення EMES 15, панорамний перископ PERI R17, баштовий приціл FERO Z18 тощо.