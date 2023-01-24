Про це 24 Каналу сказав радник глави ОП Михайло Подоляк. За його словами, танки Leopard – найоптимальніші для ведення нинішнього етапу війни, тому що дозволяють дуже швидко сформувати логістичну ремонтну базу.

До речі Навіть рота танків Leopard – це грізна сила на полі бою, – військовий аналітик

Україна отримає танки

Подоляк наголосив, що танки нині – ключовий інструмент конкретного етапу війни. Тож Україна отримає всі необхідні танки від різних країн. І коли вони почнуть надходити до України, тоді можна буде казати конкретно, що ті чи інші танки прибули до нас.

Тобто не попередньо, а по факту. Це дуже важливо,

– наголосив радник глави ОП.

На його думку, про це будуть говорити і безпосередньо уряди країн, і Зеленський як людина, яка найбільше доклалася до того, щоб ми ці танки отримували.

Тому що щоденно десяток різних переговорних процесів у президента України щодо конкретних військових спроможностей України, в тому числі танків,

– сказав Подоляк.

Він нагадав заяву Єнса Столтенберга про те, що Німеччина дасть згоду на передачу нам танків Leopard і також поставить певну кількість танків. Тобто мовиться не про десятки, а про сотню танків.

Подоляк про постання Україні танків Leopard: дивіться відео

Чого ще потребує Україна

Подоляк зауважив, що Leopard – ключові танки континентальної Європи та найоптимальніші для ведення нинішнього етапу війни, тому що дозволяють дуже швидко сформувати логістичну ремонтну базу.

Це дуже важливо, тому що логістика – це ключовий елемент будь-якої війни,

– заявив радник глави ОП.

Адже, наголоси він, кожен етап війни має певні інструменти. Україна на кожному етапі отримує ті, які їй потрібні. Тому що всі розуміють важливість передачі Україні того чи іншого інструменту в конкретний момент.

Він додав, що наступні фантастичні мрії України – певна авіація та далекобійні ракети. Авіація необхідна, щоб нищити лави противника, а ракети дозволять знищити мобілізований резерв і той ресурс, який Росія підтягнула на окуповані території.

Що відомо про танки Leopard для України