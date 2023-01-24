Так, 24 січня стало відомо, що одразу дві країни роздумують над постачанням Leopard 2. Про це повідомили іноземні ЗМІ, пише 24 Канал.

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Норвегія може передати до 8 танків

За даними норвезького видання Dagens Næringsliv, на озброєнні Норвегії сьогодні перебувають 36 німецьких танків. З них держава розглядає можливість передати Україні до 8 одиниць.

Так, у понеділок ввечері, 23 січня, у Норвегії відбулося закрите засідання розширеного комітету закордонних справ і оборони. Воно було присвячене наданню військової допомоги Україні. Саме на ньому, за даними журналістів, розглянули передачу захисникам нашої держави Leopard 2.

Також, за даними ЗМІ, незабаром уряд Норвегії може ухвалити рішення про закупівлю нових танків.

Ще 18 танків можуть надати Нідерланди

Як повідомили у Frankfurter Allgemeine, розглядають можливість передачі танків Україні й Нідерланди. Ця держава може надати їх дещо більше – 18 одиниць. Для цього, за словами прем'єр-міністра Марка Рютте, ця країна планує викупити у Німеччини взяті у лізинг Leopard 2.

Ми взяли їх в оренду, а це означає, що ми можемо їх купити, а це означає, що ми можемо їх подарувати,

– сказав Марк Рютте.

Однак він також підкреслив, що поки відповідного рішення немає. Держава готова розглянути такий крок, якщо це матиме сенс у більшому пакеті з іншими країнами, такими як Фінляндія та Португалія.



Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 каналу

Цікаво, що повідомлення про можливі постачання танків Україні прозвучали після заяв Німеччини. Так: