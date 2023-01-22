Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю французькому каналу LCI. Однак за словами посадовиці, Варшава ще не зверталася до Берліна з проханням дозволити надати танки Україні.

Зверніть увагу Зумовлене історично та політично: у NYT пояснили небажання Німеччини передавати танки Україні

Яка позиція Берліна

Танки Leopard виготовлені в Німеччині і саме Берлін продає їх своїм партнерам. Тому для того, аби надати Україні німецькі танки, ті держави, які виявили таке бажання, мають отримати схвалення від постачальника. Тобто від Німеччини.

У Польщі вже неодноразово заявляли, що знайдуть спосіб надати Україні танки Leopard навіть, якщо дозволу від Німеччини не буде. Від дня оголошення президентом Анджеєм Дудою надання роти танків Україні минуло вже 11 днів, а в МЗС Німеччини фактично кажуть, що Варшава ще не питала дозволу про надання.

Станом на зараз таке питання не поставлене, але якби нас спитали – ми б не стали заважати,

– заявила Бербок.

Опираючись на слова голови зовнішньополітичного відомства Німеччини можна зробити висновок, що Берлін не проти того, щоб партнери, у яких є на озброєнні танки Leopard, почали надавати їх Україні. Тобто Німеччина готова дати "зелене світло" на поставки. Однак фінальне рішення за урядом на чолі з канцлером Олафом Шольцом.