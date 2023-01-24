За інформацією SPIEGEL, мова йде як мінімум про одну компанію Leopard 2A6. Водночас офіційних даних щодо рішення – немає.

Увага США вже найближчим часом можуть оголосити про передачу Abrams Україні, – WSJ

Рішення прийнято: Німеччина доставить в Україну бойові танки Leopard-2,

– йдеться у повідомленні.

Інші союзники, в тому числі країни Скандинавії, також зможуть доставити в Україну бойові танки Leopard-2. Зазначають, що уряд Німеччини хоче надати дозвіл на експорт танків, які належать іншим державам, таким як Польща.

Німецькому рішенню, ймовірно, передували інтенсивні консультації декількох днів з союзниками, особливо у Вашингтоні.

Мовляв, Шольц завжди наголошував, що хоче поставляти бойові танки тільки спільно з іншими країнами, включаючи США.

Офіційно рішення можуть оголосити уже завтра

На сайті Бундесверу оприлюднили анонс розгляду питання передачі танків Leopard з Німеччини в Україну на середу, 25 січня. Тож, офіційно оголосили рішення можуть уже завтра.

У рамках актуального питання у середу, 25 січня 2023 року, Бундестаг розгляне питання можливих поставок танків Leopard з Німеччини в Україну,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що день розгляду питання було встановлено ​​на прохання парламентської групи ХДС/ХСС, яка хоче "припинити леопардову блокаду федерального уряду" та побоюється втрати довіри до федерального уряду серед союзників.



Чому Україні потрібні танки Leopard / Інфографіка 24 каналу

Коротко про затягування рішення щодо передачі "леопардів" Україні

20 січня у Німеччині пройшло засідання у форматі "Рамштайн". Союзники України не дійшли до спільного рішення щодо передачі танків Leopard.

Першою про готовність передати Україні танки заявила Польща. Вона вже офіційно запросила у Німеччини схвалення.

У Євросоюзі звинуватили Німеччину у блокуванні передачі Україні танків Leopard і закликали негайно ухвалити рішення. Берлін попередили, що Росія може виграти війну, якщо рішення не буде прийнято найближчим часом.

Зверніть увагу! За даними видання ABC News, наразі що 12 країн підтримали надання Україні танків Leopard. Всього союзники можуть передати 100 танків Leopard.

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