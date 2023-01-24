За інформацією SPIEGEL, мова йде як мінімум про одну компанію Leopard 2A6. Водночас офіційних даних щодо рішення – немає.

Увага США вже найближчим часом можуть оголосити про передачу Abrams Україні, – WSJ

Рішення прийнято: Німеччина доставить в Україну бойові танки Leopard-2,
– йдеться у повідомленні.

Інші союзники, в тому числі країни Скандинавії, також зможуть доставити в Україну бойові танки Leopard-2. Зазначають, що уряд Німеччини хоче надати дозвіл на експорт танків, які належать іншим державам, таким як Польща.

Німецькому рішенню, ймовірно, передували інтенсивні консультації декількох днів з союзниками, особливо у Вашингтоні.

Мовляв, Шольц завжди наголошував, що хоче поставляти бойові танки тільки спільно з іншими країнами, включаючи США.

Офіційно рішення можуть оголосити уже завтра

На сайті Бундесверу оприлюднили анонс розгляду питання передачі танків Leopard з Німеччини в Україну на середу, 25 січня. Тож, офіційно оголосили рішення можуть уже завтра.

У рамках актуального питання у середу, 25 січня 2023 року, Бундестаг розгляне питання можливих поставок танків Leopard з Німеччини в Україну,
– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що день розгляду питання було встановлено ​​на прохання парламентської групи ХДС/ХСС, яка хоче "припинити леопардову блокаду федерального уряду" та побоюється втрати довіри до федерального уряду серед союзників.

Що відомо про танки Леопард
Чому Україні потрібні танки Leopard / Інфографіка 24 каналу

Коротко про затягування рішення щодо передачі "леопардів" Україні

  • 20 січня у Німеччині пройшло засідання у форматі "Рамштайн". Союзники України не дійшли до спільного рішення щодо передачі танків Leopard.
  • Першою про готовність передати Україні танки заявила Польща. Вона вже офіційно запросила у Німеччини схвалення.
  • У Євросоюзі звинуватили Німеччину у блокуванні передачі Україні танків Leopard і закликали негайно ухвалити рішення. Берлін попередили, що Росія може виграти війну, якщо рішення не буде прийнято найближчим часом.

Радимо прочитати Власні амбіції чи впертість: що насправді криється за рішенням Шольца щодо танків Leopard 2