Так, представники Штатів заявили, що адміністрація Байдена схиляється до відправки значної кількості танків Abrams M1 в Україну. Ба більше, оголошення такої поставки може бути уже цього тижня.
Україні вкрай необхідне сучасне озброєння для успішної боротьби з окупантами, зокрема, важкі танки. Уже низка країн погодилася передати німецькі танки Leopard 2, а тепер й США заявили про ймовірну відправку Abrams.
Джерело:The Wall Street Journal
Так, представники Штатів заявили, що адміністрація Байдена схиляється до відправки значної кількості танків Abrams M1 в Україну. Ба більше, оголошення такої поставки може бути уже цього тижня.