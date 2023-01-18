Тож тепер у Німеччині висунули нову умову надання Leopard 2 Україні. Олаф Шольц хоче, щоб й США надали Україні свої танки.

До теми Надати готові вже 5 країн, – Кулеба пояснив, скільки танків Leopard хоче отримати Україна

США повинні долучитися

Так, тепер канцлер Німеччини начебто готовий поставити в Україну важкі танки за умови, що США нададуть свої бойові танки Abrams. За даними західних ЗМІ, про це він особисто заявив президенту США Джо Байдену під час телефонної розмови. Яким буде рішення Штатів – наразі невідомо.

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі Олаф Шольц також заявив, що Німеччина за погодженням з партнерами постійно постачає в Україну озброєння у великих кількостях. Зокрема, мовиться про:

системи ППО,

артилерійські гармати,

бронетранспортери.

Чому рішення Німеччини щодо поставки таке важливе

Надати Україні важкі танки Leopard 2 уже погодилася низка країн, серед яких Польща, Фінляндія та Данія. Закликали поставити танки в Україну також у Литві. Так, її президент Гітанас Науседа заявив у Давосі: "Ми перебуваємо в ситуації, коли потрібна жорсткіша прихильність до постачання бронетехніки в Україну".

Ба більше, до вимоги приєдналися також представники інших країн ЄС, а також Європарламент і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Однак для того, щоб вони знищували окупантів на фронті, Німеччина повинна сказати своє "так". Така передача без згоди уряду цієї країни неможлива – федеральний уряд має схвалювати кожну поставку до іншої країни.



Чому Україні потрібні танки Leopard / Інфографіка 24 каналу

Польща та постачання Leopard 2 Україні