Про це сказав речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, коментуючи рішення Польщі про передачу Україні роти танків Leopard 2. Він заявив, що Польща оголосила про передачу танків Україні, щоб "змусити інші країни зробити те саме".

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У Польщі впевнені, що Росія не зупиниться на Україні

У Варшаві відкрито побоюються, що російська агресія може поширитися на Польщу та країни Балтії.

Якщо ми не захистимо незалежну Україну, то ми будемо наступною мішенню. І про це треба відверто казати: якщо програє Україна, то програє і Польща, Польща буде наступною ціллю військових дій Росії, або Литва, Естонія чи Латвія, адже ми перебуваємо на найближчій потенційній лінії фронту,

– підкреслив Мюллер.

За його словами, метою Польщі є те, щоб Україна себе захистила, а для цього вона потребує озброєння.

"Такого типу політичний тиск має призвести до того, що інші європейські країни приєднаються до цих дій", – резюмував Мюллер.

У Німеччині закликали дозволити іншим країнам передавати Україні Leopard

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек висловився за те, щоб не допустити зриву поставки Україні польських бойових танків Leopard через заперечення Німеччини, інформує Die Welt.

Є різниця між ухваленням рішення щодо себе та перешкоджанням ухваленню рішення іншими,

– сказав він.

Відповідно, як сказав Габек, Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення про підтримку України.

Польща передасть Україні танки Leopard