Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Німеччина не заперечує, що у майбутньому поставить Україні танки Leopard.
До теми Важкі бої біля Кремінної, повернення пів сотні полонених в Україну: хронологія 319 дня війни
Німеччина не відкидає постачання важких танків Україні
Цілком можливо, що з часом Німеччина прийме рішення про постачання Leopard до України.
Звичайно, цього не можна виключати,
– сказав Роберт Хабек.
Його коментарі пролунали за два дні після того, як Німеччина заявила, що до кінця березня хоче поставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder. Хабек назвав це рішення правильним і давно назрілим.
Нагадаємо, що напередодні Польща та Фінляндія запропонували надати Україні бойові танки Leopard 2. Однак на це потрібен дозвіл Німеччини, оскільки саме вона є виробником цього озброєння.
Греція може поступитися своїми бронетранспортерами
- До кінця березня Берлін зобов'язався поставити до України 40 бронетранспортерів Marder. Але, відповідно до контракту, збройовий концерн Rheinmetall спершу має відправити БМП Marder до Греції, а не до України.
- Тож постало логічне питання, чи зможе Німеччина організувати постачання машин до двох країн одразу, адже донедавна міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт категорично виключала передачу БМП із запасів Бундесверу. Мовляв, БМП потрібні й самій Німеччині.
- Проте Греція вчинила благородно, заявивши, що може почекати з отриманням німецьких БМП, адже зараз вони значно більше потрібні Україні.