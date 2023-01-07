Зауважимо, що Польща – одна з тих держав, яка з самого початку тиснула на інших міжнародних партнерів. У ній чітко розуміли, що якщо не надавати Україні необхідну зброю, то Росія піде й на Європу зі своїми імперськими амбіціями.

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Україна може отримати більше танків

Наприклад, у Фінляндії розглядають передачу нашій державі німецьких Leopard 2. Про це заявив глава Комітету з питань оборони Антті Хаккянен. Водночас він назвав важливу умову: потрібно, щоб це робили й інші держави Європи.

Якщо Європа почне давати танки Україні ширше на дюйм, Фінляндія повинна бути залучена. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією,

– наголосив він.

Leopard ми можемо отримати і від Польщі. У цьому випадку слід розуміти, що чим швидше державі передадуть резервні танки, замовлені у США та Південній Кореї, тим швидше німецькі танки від сусідів допомагатимуть ЗСУ.

Слід пам'ятати, що на початку війни Польща передала Україні понад 240 модернізованих танків радянських часів. І вона залюбки передасть нашій державі Leopard, які значно краще броньовані, ніж машини, запропоновані Францією, Німеччиною та США.

Додамо, що наразі у Польщі понад 240 танків Leopard. Цього достатньо для своїх двох танкових бригад. Але усі ці машини країна готова віддати, коли отримає своє замовлення від американців і корейців.

Питання не тому, якщо, а в тому, коли. Це саме те, за що Польща виступала багато місяців,

– наголосив Славомір Дебскі.

За його словами, за цей час Польща зробила чимало на дипломатичному рівні, щоб передача танків не була чимось ефемерним. І тепер ми усе частіше чуємо про те, що Україна отримуватиме їх від західних партнерів. У цьому випадку теж можна сказати, що нарешті крига скресла.

Є важливий момент, який ми зобов'язані нагадати. Україна теоретично могла б отримати Abrams від США, але є низка "але". Передовсім мовиться про високу вартість та складність обслуговування цих танків. Крім того, вони банально не підходять під наші кліматичні умови. Вони надзвичайно важкі, тож висока ймовірність, що просто грузнутимуть у болоті на полі бою. Тож вважаємо, що дуже добре, що партнери шукають альтернативу та надають її. Будь-яка зброя, отримана Україною, наближає нашу державу до перемоги.

Нагадаємо, що США виділила черговий потужний пакет військової допомоги Україні. Його загальна сума складає понад 3,75 мільярда доларів.