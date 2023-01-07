Цього разу мовиться про військову допомогу на суму понад 3,75 мільярда доларів. І, як зазначають в Інституті з вивчення війни, офіційні особи Росії та воєнні блогери здебільшого на це не відреагували.
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Чому Кремль не реагує на постачання
Аналітики припускають, що це пов'язано з новою політикою Кремля та російського інформаційного простору. Мовиться про вибіркову демонстрацію західної військової допомоги як ескалацію.
Цього разу пакет не зовсім оборонний. Натомість передачу батареї Patriot у Росії сприйняли абсолютно інакше. Її наявність у Кремлі розцінили як ескалацію. І це при тому, що системи ППО потрібні Україні, щоб захищатися від масованих ракетних ударів з боку Росії.
В Інституті зауважили, що наразі Кремль більше турбується про свої інформаційні операції. У той самий час йому не дає спокою військова допомога, яка може вплинути на військові операції в Україні.
Натомість вище військове керівництво все менше турбують "червоні лінії" або потенційні наступальні дії України проти самої Росії. Особливо з урахуванням наявності західних систем, які таку можливість гіпотетично передбачають.
Росія підтримує інформаційні операції
Наразі у Кремлі намагаються з усіх сил акцентувати увагу на відсутності суверенітету України. Таким чином у Росії прагнуть послабити готовність Заходу й надалі допомагати нашій державі. Зокрема й тому, що це буцімто може стати причиною ескалації з боку Москви.
І не виключено, що Росія використовуватиме для своїх інформаційних операцій вагання з боку західних партнерів. Мовиться про дискусії, пов'язані з передачею того чи іншого озброєння. Себто акцент зміщуватиметься з фактичної допомоги на те, яку зброю Україні не дають у страху ескалації.
Військової допомоги стає все більше
- До прикладу, Україна вперше отримає від США зенітні ракети Sea Sparrow. Вони вже увійшли до чергового пакета допомоги. Їх зазвичай використовують, щоб перехоплювати літаки або крилаті ракети.
- Зауважимо, що ми також отримаємо французькі танки AMX-10RC. Їхня особливість полягає в тому, що вони на колісній, а не гусеничній базі. А оснащені 105-міліметровою гарматою.
- Також напередодні Різдва стало відомо про новий великий пакет допомоги від Німеччини. До нього входять десятки пікапів, дрони та необхідні для українського війська снаряди.